O italiano Enzo Maresca, técnico do Manchester City, considera que sua equipe sofreu no primeiro tempo diante do Liverpool, mas destacou que o desempenho dos Citizens melhorou muito na segunda etapa.

O Manchester City venceu o Liverpool por 3 a 0, no estádio de Anfield, na tarde deste domingo, pela sexta rodada da Premier League.

O placar indicava empate sem gols até a expulsão de Ryan Gravenberch, meio-campista do Liverpool, aos 62 minutos. Depois disso, o Manchester City marcou três gols consecutivos e decidiu o confronto.

Maresca disse, em declarações à "Sky Sports": "As condições foram muito difíceis, e o ambiente também foi difícil. Sofremos no primeiro tempo, tínhamos a posse de bola, mas não fomos eficientes na movimentação sem ela. No segundo tempo, fizemos alguns ajustes e nosso desempenho melhorou muito. Não estávamos fazendo as coisas da maneira correta na construção das jogadas, mas fomos melhores no segundo tempo".

Sobre o clima no estádio de Anfield, Maresca explicou, segundo informações da rede "BBC": "Temos que aprender a lidar com o barulho, porque ele vai nos acompanhar em todos os nossos jogos fora de casa. Vai haver barulho. Temos que lidar com isso e fazer o nosso próprio barulho. Nosso barulho é ganhar os jogos. A sensação no fim da partida com nossa torcida e nosso barulho, é uma sensação incrível e um barulho especial".

Ao ser questionado se o clima estava mais exaltado do que o habitual por causa da condenação do Manchester City por mais de 100 infrações às regras financeiras, o treinador italiano respondeu: "Não sei exatamente, eu já vim aqui com o City uma vez antes, na temporada da tríplice coroa (quando era auxiliar de Guardiola). Foi incrível disputar uma partida como essa em meio a toda essa pressão e empolgação. Temos que fazer nossa voz ser ouvida e lidar com a pressão deles".

Sobre se os problemas fora de campo são capazes de motivar a equipe, ele apontou: "Talvez sim, talvez não. Não sei. Esses problemas podem criar uma união com a torcida. Eu disse durante a semana: mostrem empolgação, acendam a empolgação, e esperamos poder celebrar a vitória. Essa é a única coisa em que podemos nos concentrar".

Sobre a importância de dar à torcida um motivo para celebrar, disse: "Com certeza, por várias razões. Depois de 10 ou 15 anos com o clube conquistando títulos, seguindo os procedimentos corretos para alcançá-los, e então isso acontecer, é uma sensação muito ruim para eles. Há um processo em andamento, este não é o momento adequado".

Sobre os gols de sua equipe, completou suas declarações: "Excelentes. O Jérémy (Doku) foi muito bem, temos que cuidar dele. É um jogador importante, mas acabou de voltar de lesão. A atuação de todos foi impressionante".

E acrescentou: "Com um jogador a mais, ficou mais fácil manter a posse de bola, mas estou muito satisfeito com os três pontos".

E concluiu: "Não consigo controlar as coisas fora do futebol, então por que ficaria nervoso? Eu fico nervoso com o plano de jogo, com os treinos diários, mas o resto não está em minhas mãos".

O Manchester City tem 18 pontos e lidera a tabela da Premier League (com aproveitamento de 100%), enquanto o Liverpool permaneceu com 9 pontos, sendo que hoje sofreu sua primeira derrota na Premier League nesta temporada.



