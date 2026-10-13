Maresca abre fogo contra os críticos do City e todos os olhos se voltam para Guardiola

Enzo Maresca defendeu as comemorações dos jogadores do Manchester City após a vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, em Anfield, rejeitando as críticas dirigidas à equipe e afirmando que o triunfo foi motivo de grande alegria para os jogadores e para a comissão técnica, apesar da polêmica em torno do caso financeiro do clube.

Questionado sobre o fato de alguns analistas e veículos de imprensa terem colocado em dúvida as comemorações do City, Maresca respondeu: "Crítica por causa de quê? O que vocês querem que a gente faça? Trabalhamos todos os dias para ganhar as partidas, e isso é a única coisa em que pensamos e na qual concentramos nossa atenção".

E acrescentou: "Quanto ao resto, são apenas questões externas com as quais temos de lidar, mas sentimos uma alegria imensa dentro de campo, e vocês não podem imaginar o tamanho da felicidade dentro do vestiário".

O confronto de domingo, em Anfield, marcou a primeira aparição do Manchester City após a decisão de uma comissão independente que condenou o clube por acusações relacionadas à violação das regras financeiras da Premier League, decisão da qual o clube recorreu.

Após o apito final, o norueguês Erling Haaland demonstrou forte emoção diante dos torcedores do City, entre eles seu pai, Alf-Inge, enquanto Maresca expressou sua alegria com a vitória erguendo os punhos, cenas que geraram questionamentos e críticas na imprensa.

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No mesmo sentido, o capitão da equipe, Rúben Dias, defendeu as comemorações dos jogadores e apoiou a posição do técnico: "Concordo totalmente com o que o treinador disse; foi uma vitória em Anfield, e isso foi prova de quão importante aquilo era para nós".

Sobre a reação do time à decisão que condenou o clube, o zagueiro português completou: "Estamos muito tranquilos e confiamos no clube".

As declarações de Maresca foram dadas na entrevista coletiva que antecedeu o duelo com o Paris Saint-Germain, marcado para quarta-feira pela Liga dos Campeões, o primeiro jogo do Manchester City em seu estádio desde a divulgação da decisão.

As atenções também se voltam para Pep Guardiola, cuja presença é esperada no Etihad Stadium para acompanhar a partida, depois de ter comandado a equipe por 10 anos, período em que conquistou 20 títulos, antes de deixar o clube no fim da temporada passada.

Sobre o retorno do treinador espanhol ao estádio, Maresca disse: "Este lugar foi como a casa dele durante 10 anos, graças ao que ele fez aqui. É algo emocionante para todos, e para os torcedores também". Ainda não está claro se Guardiola fará um discurso aos torcedores ou a seus antigos jogadores antes do início da partida.

Guardiola havia enviado uma mensagem de apoio ao Manchester City pelas redes sociais após a divulgação da decisão, reafirmando que está ao lado do clube e de sua torcida, ao escrever: "Quero que todos os torcedores do Manchester City em todo o mundo saibam que estou aqui, e com mais apoio do que nunca".

E encerrou sua mensagem dizendo: "Deixem-me ser claro: vamos superar esse momento difícil juntos".