Compartilhar Siga GOAL no Google

O Manchester United espera contar com Marcus Rashford para a visita ao Liverpool no domingo da próxima semana, após o atacante iniciar um novo tratamento para um problema na virilha. O jogador de 29 anos desfalcou o United nos últimos seis jogos, mas uma consulta com um especialista em Dublin renovou o otimismo do clube antes do confronto com o rival contra quem ele tantas vezes fez estragos.

Publicidade

Visita a especialista renova esperança

O Manchester United espera contar com Rashford no próximo jogo, fora de casa contra o Liverpool, no domingo da próxima semana, após o atacante iniciar um novo programa de recuperação, segundo o Daily Mail. O atacante viajou a Dublin na semana passada com um integrante da equipe médica do clube para consultar um especialista em lesões na virilha, e um novo plano de recuperação já foi definido.

Rashford sofreu uma lesão no quadril durante a Copa do Mundo antes de voltar a Old Trafford no verão, após uma temporada emprestado ao Barcelona. Desde então, desfalcou o United nos últimos seis jogos depois que o problema se agravou e se estendeu à virilha.

Rashford se ofereceu para jogar apesar da dor

Rashford disputou os seis primeiros jogos do campeonato na temporada, além do confronto com o Brighton pela Copa da Liga Inglesa e da derrota para o Atletico Madrid pela Champions League em meados de outubro. Segundo informações, ele tem uma boa relação com Michael Carrick e queria apoiar o técnico durante um período difícil.

No entanto, jogar lesionado só piorou o problema. Rashford teria até se oferecido para ficar no banco de reservas na derrota para o Chelsea no mês passado, mas o United decidiu que não valia o risco de agravar ainda mais a lesão.

Publicidade Publicidade

Histórico impressionante contra o Liverpool

Rashford ainda não marcou pelo United desde que voltou do Barcelona, mas seu histórico contra o Liverpool é motivo de otimismo. O jogador da seleção da Inglaterra marcou sete gols em 20 partidas contra o maior rival do United, o que faz dele uma opção valiosa para a visita a Anfield.

Tópicos relacionados

Ele continuará trabalhando para recuperar a forma física durante a pausa para os jogos das seleções, e o United espera que esteja pronto para a partida de 22 de novembro. Seu retorno seria um reforço oportuno para um elenco que tem sentido a falta de um de seus atacantes mais experientes.

O que vem pela frente para Rashford e o United?

O confronto com o Liverpool também pode marcar o início de uma nova era em Old Trafford. A reportagem acrescenta que Carrick deve ser demitido e substituído por Mauricio Pochettino, o que significa que a visita a Anfield pode ser a primeira partida do novo técnico no comando.

Publicidade

Pochettino voltaria à Premier League após passagens por Tottenham, Chelsea e Southampton.