O árbitro inglês Anthony Taylor anunciou a sua aposentadoria da arbitragem, depois de baixado o pano sobre as competições do Mundial de 2026, encerrando uma carreira que se estendeu por mais de duas décadas e durante a qual dirigiu centenas de jogos aos mais altos níveis nacional, continental e internacional.

O último jogo de Taylor foi nos oitavos de final do Mundial, que colocou frente a frente a Espanha e Portugal, e terminou com a vitória da seleção espanhola por um golo derradeiro apontado por Mikel Merino nos descontos, eliminando Cristiano Ronaldo da competição, antes de "La Roja" prosseguir o seu caminho rumo à conquista do título.

Taylor tem 47 anos e dirigiu ao longo da sua carreira 831 jogos, entre os quais 432 encontros na Premier League ao longo de 16 temporadas, tendo também dirigido a final da Liga dos Campeões de 2024 entre o Borussia Dortmund e o Real Madrid.

Segundo as estatísticas da "Opta", Taylor é o terceiro árbitro que mais jogos dirigiu na Premier League em toda a história, sendo apenas superado por Mike Dean (560 jogos) e Martin Atkinson (462 jogos).

Taylor afirmou, no comunicado em que anunciou a sua aposentadoria, segundo noticiou o jornal "The Athletic", esta terça-feira: "Arbitrar aos mais altos níveis foi uma grande honra para mim, mas as pressões são imensas e o escrutínio nunca para. Sinto que chegou o momento certo para me afastar e iniciar um novo capítulo na minha carreira".

E acrescentou: "Gostaria de expressar a minha sincera gratidão aos meus assistentes Gary e Adam, aos meus colegas árbitros, e a todos os que trabalharam no futebol e me apoiaram ao longo destes anos. E, mais importante ainda, agradeço à minha família e aos meus amigos pelo seu apoio contínuo, apesar dos grandes sacrifícios que esta profissão exigiu".

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Taylor participou na arbitragem de jogos em duas edições do Mundial, a primeira no Catar em 2022, e a segunda no torneio mais recente, tendo também dirigido jogos em dois Campeonatos da Europa, em 2020 e 2024.

Os principais momentos da sua carreira incluíram ainda a arbitragem da final da Taça de Inglaterra em 2017 e 2020, da final da Taça da Liga inglesa em 2015, além da final do play-off de acesso à Premier League em 2018.

Por seu lado, Howard Webb, presidente da comissão de árbitros profissionais de Inglaterra, elogiou a carreira de Taylor, afirmando: "Provou ao longo de muitos anos ser um dos melhores e mais bem-sucedidos árbitros que o futebol inglês produziu. E o seu valor não se limitou ao que apresentou dentro de campo, tendo sido também um exemplo para os seus colegas e para a nova geração de árbitros".

E acrescentou: "O profissionalismo que demonstrou, aliado ao seu apoio constante aos colegas e aos árbitros em ascensão, reflete a sua personalidade singular e o seu grande contributo para o desenvolvimento do sistema de arbitragem inglês".