Marcos Rocha começa ano em alta e afasta busca do Palmeiras por lateral direito

Defensor larga bem o ano de 2020 para espantar desconfiança da torcida e se firmar com Luxemburgo; reforço para posição é deixado de lado no momento

A temporada 2020 começou com o de olhos em laterais para os dois lados da sua defesa. Ainda que a esquerda fosse prioridade, resolvida com a chegada de Matias Viña, a direita começou o ano sob a sombra da ação do clube no mercado, agora jogada para bem longe daquele pedaço do campo. Marcos Rocha foi quem a afastou.

Bastante questionado após 2019, Rocha mostrou um futebol seguro até aqui no . Depois de marcar um gol na estreia da competição, na goleada por 4 a 0 sobre o , mostrou evolução defensiva e é o jogador do clube com mais desarmes até aqui na competição (11 completados).



Ele é ainda o segundo que mais troca e acerta passes no Estadual, com eficiência que o distanciaram também de Mayke, concorrente na posição. De olho em uma boa campanha na da América, principal objetivo da temporada, o técnico Vanderlei Luxemburgo parece ter em Rocha o seu titular.

O cenário, porém, chegou perto de ser diferente quando os palmeirenses consultaram a situação de Orejuela, que defendeu o no ano passado. A tratativa não avançou, para sorte das opções que terminaram o ano no , e o colombiano acabou acertando com o .Aos 31 anos de idade, Marcos Rocha é um dos poucos do atual elenco que tem a taça da Copa Libertadores em seu currículo. Luiz Adriano, ainda muito jovem pelo , em 2006, e o atacante Willian, pelo arquirrival , em 2012, completam o grupo.Diferentemente da dupla, no entanto, Rocha foi titular durante a campanha do , com Ronaldinho e companhia, em 2013. Na ocasião da vitória sobre o Olímpia, porém, ele não pôde jogar a final por estar suspenso.A expectativa para sete anos depois, portanto, é conseguir avançar até a final com a camisa palmeirense e, enfim, disputar a decisão do torneio. Se depender da regularidade neste começo de ano, a chance existe.