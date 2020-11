Marcos Leonardo: o novo goleador do Santos que pode bater as cifras de Neymar

O atacante já foi rotulado como “maior joia” do clube e estipulou recordes de gols na categoria de base

A história pode soar repetitiva: origem humilde, dedicação e muito apoio da família até aparecer como mais uma das inúmeras grandes revelações oriundas da base do . Marcos Leonardo, contudo, vem traçando caminho próprio no futebol, estipulando recordes mesmo antes de completar 18 anos: estamos falando de um “Menino da Vila” que já superou marcas de antecessores de peso, como Gabigol, Rodrygo e Neymar. E que pode estar no caminho de ser a maior venda do Alvinegro Praiano em todos os tempos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Foi este talento que fez, no início de 2020, o consagrado técnico Jesualdo Ferreira incluir seu nome no grupo dos profissionais com um rótulo de chamar a atenção: “é a maior joia do Santos”, teria dito o agora ex-comandante do no início desta temporada. Quando nos debruçamos sobre sua história, personalidade, característica de jogo e especialmente o número de gols marcados é difícil duvidar das palavras do português.

Mais times

Natural de Itapetinga, no interior da , Marcos começou a dar seus primeiros chutes sob os olhares atentos de seu pai no projeto social Atleta para Cristo, focado em ajudar crianças carentes através do futebol. O talento demonstrado fez com que a família tomasse uma escolha difícil: se mudar para , onde o jovem poderia ter mais chances de ingressar nas categorias de base de um grande clube. E como o Santos parece ter um magnetismo especial para achar talentos, a Vila Belmiro acabou sendo o seu destino.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Marcos Leonardo entrou na base santista em 2014. Aos 11 anos, ele já impressionava o técnico Gustavo , responsável pelo sub-13 do clube, pelo talento para ler espaços, brigar pela bola e, claro, se colocar nas melhores posições para balançar as redes.

(Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC)

“Observei nele um faro de gol muito grande, oportunista e sempre bem posicionado. Ele é muito bom finalizador, sempre procura estar presente em todas as jogadas, muito móvel e intenso, com uma intuição muito boa. Ele não fica estático esperando a bola chegar, ele se movimenta para achar o melhor posicionamento e poder concluir a jogada em gol, por isso que ele faz tantos gols”, disse Roma em entrevista para o site Diário do Peixe.

Na base, foram mais de 100 gols marcados, superando as marcas goleadoras de Rodrygo, Gabigol e Neymar nas categorias inferiores do clube. Ao contrário de Rodrygo e Neymar, entretanto, Marcos atua centralizado como referência no ataque, sem deixar de se movimentar. É por isso que, nos seus primeiros passos, a comparação mais comum a ser feita tem sido com Gabigol.

Em 2018, quando ainda estava no Santos, o hoje ídolo do deu conselhos para o jovem herdeiro. E Marcos parece ter escutado tudo muito bem. Nesta que é a sua primeira temporada no time profissional do Santos, o garoto já marcou dois gols mesmo sem ter o status de titular.

A estreia no time principal foi contra o , pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o primeiro gol veio em seu quinto jogo, quando sacramentou um 3 a 2 contra o . O segundo tento, anotado sobre o Defensa y Justicia, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, já serviu para mostrar o quão longe a joia santista pode chegar. Aos 17 anos e cinco meses, ele se tornou o sexto atleta mais jovem a ter balançado as redes em uma partida do certame continental, colocando-se em uma lista com nomes como Rodrygo e até mesmo Ronaldo Fenômeno.

Técnico do Santos, Cuca não esconde a empolgação com a joia. Entretanto, prega a paciência para lapidar este talento.

Mais artigos abaixo

“Lógico que o Marcos Leonardo vai vir a ser um grande jogador, mas está num estágio de 17 anos, pra passar pra 18, pra ter o conhecimento, a cancha. Ele tá ganhando corpo. A gente não pode jogar em um menino assim a responsabilidade de uma solução”, disse o comandante.

Visto como esperança para herdar a lacuna de centroavante goleador do , que num passado já mais distante teve Romário e Ronaldo como grandes expoentes, Marcos tem contrato com o Santos até 2022 e multa rescisória de 100 milhões de euros e pode entrar para a história como maior venda do Santos.