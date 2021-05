Marcos Guilherme faz exames no Santos e fica próximo de anúncio como reforço

Meia-atacante fez avaliações em novo clube e está perto de ser confirmado como contratação por empréstimo até fim do ano

Marcos Guilherme fez exames no Santos e está próximo de ser anunciado como reforço pelo clube. Há expectativa, inclusive, de que isso ocorra ainda nesta quinta-feira (27). Liberado pelo Internacional, o meia-atacante viajou a Baixada Santista e foi aprovado nas avaliações.

Santos e Internacional acertaram um empréstimo até o fim do ano pelo jogador de 25 anos, cuja característica é de velocidade pelos lados do campo.

Marcos Guilherme deve ser uma das primeiras contratações do Santos após o clube se livrar do transfer ban da Fifa, fruto da dívida quitada recentemente com o Huachipato por Soteldo. O outro jogador perto de ser anunciado é o lateral-esquerdo Moraes.

Eliminado da Libertadores, o Santos enfrentará o Bahia, neste sábado, às 20h, em Salvador, pela estreia do Brasileirão. A delegação que estava no Equador viaja direto para a capital baiana.