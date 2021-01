Marcos Braz trata cobranças no Flamengo com normalidade: "todo mundo aqui acredita no título"

Vice-presidente, no entanto, destacou que espera um jogo difícil contra o Goiás, nesta noite

Pressionado, o entra em campo nesta segunda-feira (18), diante do , pelo Campeonato Brasileiro. No último domingo (17), na chegada do time em Goiânia, o vice presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, destacou, em entrevista ao canal "Gustavo Henrique Dando Choque" as cobranças da torcida.

"A semana foi tensa, fui cobrado pela torcida. Isso faz parte, é do jogo, a torcida aqui em Goiânia também está toda apoiando o time do Flamengo. A gente fica feliz com isso, com o reconhecimento. É isso, é reta final e vamos ver o que a gente vai arrumar".

O dirigente também ressaltou que há confiança no título brasileiro e espera um bom jogo do Flamengo.

"Todo mundo aqui acredita no título, acredita nessa reta final. Jogo difícil, ali embaixo na tabela todo mundo tentando se salvar. É difícil cada um pelo seu motivo. Vamos ver se o Flamengo faz um bom jogo".