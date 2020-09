Marcos Braz testa negativo para a Covid-19 e está liberado no Flamengo

Vice-presidente de futebol testou positivo há cinco dias e gera expectativa em relação ao exame dos jogadores

Depois de testar positivo para a Covid-19 há cinco dias, Marcos Braz está liberado para voltar as atividades normais. O vice-presidente testou negativo para a Covid-19 em um novo teste realizado nesta segunda-feira (28) e apresentou anticorpos da doença.

O resultado do teste de Marcos Braz deixa o na expectativa em relação aos exames dos primeiros atletas contaminados no . O espera poder contar com Diego, Bruno Henrique, Filipe Luis, Vitinho, Maurício Isla, Matheusinho e Michael contra o Independiente Del Valle, nesta quarta-feira (30), pela da América. Todos refizeram os exames nesta segunda e aguardam os resultados.

Del Valle tem positivos para Covid-19

Nesta segunda-feira (28), o Del Valle revelou que quatro atletas testaram positivo para a Covid-19 após exames realizados no último final de semana. Além disso, o time já tinha um atleta contaminado na última semana.

O clube equatoriano refez os exames ainda nesta segunda em todos os atletas do elenco. A viagem rumo ao está agendada para esta terça-feira (29).