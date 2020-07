Marcos Braz se reúne com Domènec Torrent neste sábado, em Madri

Treinador vê com bons olhos desafio de substituir Jorge Jesus no Flamengo

O segue dando passos importantes na busca pelo novo treinador. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, está na Europa desde quinta-feira e já se reuniu com Carlos Carvalhal, um dos nomes que agradam a diretoria. Agora, o dirigente mira o encontro olho no olho com Domènec Torrent, a opção número um.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

A Goal apurou que Marcos Braz vai se reunir com o ex-auxiliar de Pep Guardiola neste sábado (24), em Madri e há grande expectativa por um acerto. Uma pessoa próxima a Domènec garantiu que o comandante vê com muito bons olhos a oportunidade de dirigir o Flamengo.

Mais times

Caso haja um acerto, Domènec levaria ao time carioca sua equipe, que é formada pelos assistentes Albert Puig e Jordi Gris, pelo analista tático Francesc Cos e o chefe de desempenho Ismael Camenforte, se for desejo do Flamengo, o comandante poderá incorporar novos profissionais em seu corpo técnico.



(Foto: Getty Images)

No time carioca, o lateral Rafinha, que trabalhou com o treinador nos tempos de de Munique, é um dos grandes entusiastas da ideia. Recentemente, em entrevista à ESPN, o jogador rasgou elogios ao espanhol.

Mais artigos abaixo

"O Dome, eu falo assim, porque eu tenho uma intimidade legal com ele. Foram três anos que trabalhamos juntos no Bayern, depois ele foi para o City com o Pep. É aquela história, ele é da escola do (Johan) Cruyff, né? É um cara que sabe tudo e mais um pouco de bola. No Bayern, os treinamentos quem dava era ele, o Guardiola ficava só corrigindo".

Aos 58 anos de idade, Domènec comandou o New York City, da Major League Soccer, dos Estados Unidos, nas últimas duas temporadas. Mas além do bom trabalho na , a grande credencial do agora treinador é o fato de ter trabalhado por uma década como auxiliar de Pep Guardiola, com quem compartilha uma filosofia de jogo bem parecida.