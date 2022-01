Se Cristiano Ronaldo pode ser sonhado um sonho impossível para a temporada de 2022 do Flamengo, os torcedores rubro-negros podem comemorar umm pequeno "passo" para se aproximar do craque português.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O vice de futebol do Fla, Marcos Braz, encontrou a mãe de Cristiano, Dolores Aveiro, em uma viagem à Ilha da Madeira. A curiosa coincidência aconteceu em um restaurante do arquipélago português.

O encontro rendeu uma publicação da mãe do craque, que afirmou que precisaria de mais tempo para "avaliar a proposta" de Braz, em alusão a uma possível oferta do clube carioca pelo artilheiro do Manchester United.

Em clima descontraído, Braz respondeu que Dolores é "quem manda", e que ela teria quanto tempo precisasse para pensar na transferência. O vice flamenguista também registrou o encontro em sua conta do Twitter.

Mais artigos abaixo

Apesar de seguir marcando gols, CR7 passa por um momento delicado no United, que acaba de trocar de treinador e amarga a sétima colocação da Premier League, fora até mesmo da zona de classificação para a Liga dos Campeões.