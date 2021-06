Marcos Braz lamenta desfalques por convocações mas diz: "contratações foram assertivas"

Vice-presidente do clube ressaltou que clube vai trabalhar para minimizar os problemas com os desfalques

Nas últimas semanas, o Flamengo acompanhava com expectativa as notícias envolvendo a Copa América, que será sediada no Brasil e começa a partir deste domingo. O rubro-negro teve Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla, quatro titulares da equipe, convocados para suas respectivas seleções e vão desfalcar o clube ns próximos jogos.

Ao ser questionado sobre o assunto, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, lamentou a ausência dos atletas, mas fez questão de ressaltar o "acerto" nas contratações:

"Isso é um ponto, um problema que já estava exposto, não tem criança aqui, a torcida é sabedora disso. Vamos trabalhar esses dias para tentar minimizar o possível. O presidente Rodolfo Landim sempre na CBF, sempre fazendo o possível para proteger o Flamengo. Mas é o seguinte, é sinal que as contratações foram assertivas. A gente contratou o Arrascaeta, estava na seleção uruguaia e continuou, contratou o Isla, está na seleção chilena e continuou. Trouxemos o Gabigol, está na seleção. Trouxemos o Pedro, seleção brasileira. Trouxemos o Gerson e foi para a seleção brasileira. Acho que o mérito de toda a diretoria, de todo mundo que trabalha nessas contratações e agora é conviver com essas preocupações também".

O quarteto, que já estava com suas respectivas seleções para a disputa da última rodada dupla das Eliminatórias da Copa do Mundo, desfalcará o Flamengo a partir desta quinta, execto por Everton Ribeiro, que está à disposição da comissão técnica para o confronto contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela Copa do Brasil. Nesta sexta (11), o meia se apresenta normalmente à comissão técnica de Tite.

O jogo desta noite, inclusive, gerou desconforto entre a diretoria do Flamengo e Gabigol, que era esperado em Curitiba na noite da última quarta e não se apresentou ao clube. A diretoria avalia a possibilidade de punir o atacante. Nesta sexta-feira (11), Gabi se apresentará normalmente à seleção brasileira.

Com desfalques também de Pedro, Gerson e Rodrigo Caio, o Flamengo deve ir a campo para enfrentar o Coritiba com: Diego Alves; Matheuzinho, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gomes, Vitinho, Michael (Everton Ribeiro), Bruno Henrique e Muniz.