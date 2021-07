Marcos Braz elogia Rogério Ceni e afirma: "deu certo no Flamengo"

Vice-presidente de futebol, no entanto, não explicou os motivos da demissão do treinador

Depois do início irregular no Brasileirão e um ambiente conturbado no Flamengo, a diretoria optou por demitir o técnico Rogério Ceni na madrugada de sábado (10). No mesmo dia acertou a contratação de Renato Gaúcho, apresentado nesta segunda-feira (12). Durante apresentação do novo comandante, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, foi questionado sobre a saída de Ceni.

O mandatário, no entanto, saiu pela tangente e não chegou a explicar quais foram os motivos da demissão de Ceni, mas fez questão de elogiar o trabalho do ex-treinador.

"A decisão foi muito pensada. Foi analisada em vários quadros que poderiam acontecer daqui para frente. Posso falar por mim: tenho o maior respeito pelo Rogério, ele deu certo no Flamengo. Quantos treinadores que o Flamengo contratou não tiveram o êxito dele... Campeão brasileiro, Supercopa, estadual. Essa decisão foi feita, isso está transitado e julgado. Foi uma decisão pensada, o Flamengo não tem mais nada a falar sobre o assunto. Isso é página virada".

Braz também comentou sobre uma frase que disse no início do ano, quando Ceni também passou por um momento turbulento. Na ocasião, ele disse que se o treinador pulasse de um avião, ele pularia junto, e se paraquedas.

"Não (pensei em deixar o Flamengo junto com o Ceni). O Rogério tinha apoio. Não entendi qualquer correlação com isso. Apenas externei isso para que as pessoas entendessem que ele tinha o apoio incondicional na época. Como teve".

Por fim, também negou que haja ambiente ruim dentro do clube e exaltou o presidente Rodolfo Landim.

"Não entendi essa cobrança. Essa palavra está na moda: cobrança, cobrança... Mas posso dizer que, a partir do momento que chega um técnico novo, esse técnico vai ver se precisa fazer algum ajuste ou não. Seja o departamento de futebol onde for, sempre pode ter alguns ajustes para fazer. A gente tem aqui um bom ambiente, posso afirmar que a relação minha e do Bruno e de um percentual enorme dos funcionários é bem acima da média. Controle. Ter o departamento de futebol na mão passa pelo ajuste no vestiário. Isso é passado no ajuste com os jogadores. Nesses pilares principais, o Flamengo vai bem. A gente está sempre tentando melhorar, consertar possíveis erros. Por mais que seja um colegiado e sempre com apoio do Landim, às vezes pode ter erro. Não é normal, mas é possível. Caso tenha tido algum erro, a gente vai procurar acertar".