Marcos Antônio se aproxima de trocar Ucrânia pela Lazio; valor do negócio é o último entrave

Marcos Antônio está muito perto de ter um novo clube. O meio-campista deve trocar o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pela Lazio, e apenas alguns detalhes financeiros separam o jogador do time da Itália.

De acordo com apuração da GOAL, o negócio está avançando de forma rápida e as duas partes estão perto de chegar aos “finalmentes”. O que ainda trava a negociação é o valor, que está na casa dos 8 a 10 milhões de euros, e os times buscam entrar em um consenso para fechar a transferência de Marcos Antônio.

O que pode acelerar o desfecho positivo é a presença de membros da OTB Sports, que estão intermediando a negociação, na Europa. Os agentes estão em Londres para acertar os últimos detalhes da venda de Marquinhos, do São Paulo, para o Arsenal. Pela proximidade e facilidade do transporte.

Quem fica de olho no possível negócio é o Athletico. O clube paranaense formou o jogador e deve ter direito a 2,5% do valor total acordado entre Lazio e Shakhtar.

Por conta da invasão russa às terras ucranianas, Marcos Antônio vai deixar o Shakhtar. O jogador até teve sondagens de equipes do Brasil, mas a prioridade sempre foi de seguir para um clube de um bom escalão na Europa.

Sem jogar desde o final do ano passado, Marcos Antônio disputou 28 jogos na atual temporada. Com a camisa do Shakhtar, foram 102 jogos feitos e oito gols marcados em quatro temporadas no clube ucraniano.