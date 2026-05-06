Marco van Basten: “Não tenho grandes expectativas em relação à seleção holandesa, então, na Copa do Mundo de 2026, vou torcer por…”

Marco van Basten lamenta a atual situação do futebol italiano, conforme declarou em entrevista à Sportmediaset. Segundo o ex-atacante de ponta do AC Milan, entre outros clubes, “a propriedade estrangeira é a ruína do futebol italiano”.

Embora o Inter tenha chegado à final da Liga dos Campeões na última temporada, o futebol italiano quase não se compara mais ao de décadas atrás. A última vez que um clube italiano venceu a Liga dos Campeões foi em 2010, enquanto a seleção nacional já está ausente da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.

“Atualmente, há muitos proprietários estrangeiros na Itália que não têm nada a ver com a história dos clubes e também não têm interesse nela. Isso é uma pena”, afirmou Van Basten. “Seria muito importante tentar colocar o futebol italiano de volta em mãos italianas, para que eles possam retornar ao topo da Europa.”

Van Basten lamenta especialmente os acontecimentos no clube onde conquistou seus maiores sucessos. “O AC Milan, por exemplo, não é mais o que já foi. Eu acompanho o time e espero que se recupere logo, pois o Inter está dominando a Itália no momento e isso não me agrada nem um pouco.”

A decadência da Série A também se reflete na seleção nacional, acredita Van Basten. “Eu vi a seleção italiana: as grandes estrelas estão faltando agora. A Itália sempre teve um goleiro excelente, um zagueiro excelente, um meio-campista excelente e um atacante excelente.”

“Hoje em dia, quase não se vê mais isso, e isso é estranho. O futebol italiano costumava ser de classe mundial: agora não é mais assim”, disse Van Basten, que, apesar da classificação da Oranje para a Copa do Mundo, também não tem confiança na seleção holandesa.

“Sou torcedor da Holanda, mas não tenho grandes expectativas. Por isso, vou torcer pela Seleção do Brasil de Carlo Ancelotti”, afirma ele. Embora o Brasil seja tradicionalmente uma das maiores potências do futebol, a Seleção também não está em sua melhor forma no momento: nas eliminatórias para a Copa do Mundo, terminou apenas em quinto lugar. No Grupo C, enfrentará Marrocos, Escócia e Haiti no próximo verão.