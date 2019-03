Marco Silva 'cutuca' Klopp: "Comemoraram vitória no clássico como uma Copa do Mundo"

Toffees vinham bem na competição e entraram em má fase após derrota para os maiores rivais, que brigam pelo título da Premier League

Às vésperas do Merseyside Derby, o clássico regional entre Everton e Liverpool, o treinador dos Toffees, Marco Silva falou sobre a importância do jogo para a cidade e para a torcida. Ele também cutucou a reação de Jürgen Klopp e dos jogadores do Liverpool na comemoração do gol aos 96 minutos que deu a vitória ao time vermelho, no confronto em dezembro de 2018.

"É um dia especial para a cidade e para a torcida. Eu não vi grande diferença. O último clássico que eu dirigi foi em dezembro. O que eu senti é que era uma partida especial para os dois times. Eles comemoraram aquele gol sortudo. Assim como seria com todos nós, eles comemoraram como se fosse uma final da Copa do Mundo", falou Silva.

Essa foi uma resposta a uma fala de Klopp que recentemente afirmou que para o Everton "o clássico é como a final da Copa do Mundo". As palavras de Klopp não caíram bem para Marco Silva, que pontuou sua posição na entrevista coletiva.

Antes do primeiro clássico dessa temporada, Klopp havia dito que nunca presenciara um time do Everton tão forte como o atual e atribuiu isso ao trabalho de Marco Silva. Naquele jogo, o Liverpool venceu com um gol no último minuto da prorrogação de Divock Origi. Uma falha de Pickford e a bola batendo três vezes no travessão antes de cair para Origi empurrar para as redes, foi o desenrolar do lance.

A despeito do resultado, houve muitos elogios ao jogo do Everton, mas a partir daquele momento veio o pior período dos Toffees na temporada. Foram 14 partidas na Premier League, com apenas 4 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Ainda assim, o técnico do time azul acredita que se o Everton repetir a performance do último derby, será possível pensar em vitória.

"Se nós jogarmos no mesmo nível que jogamos [contra o Liverpool] em dezembro, será muito bom. Isso quer dizer que estaremos muito próximos de vencer a partida. É um período diferente da temporada, mas precisamos ser nós mesmos. Clássicos são jogos muito duros. Normalmente não é um grande futebol apresentado por nenhum dos dois times, mas precisamos ser realmente competitivos", disse Marco Silva.

O Merseyside Derby acontece nesse domingo (03), às 13h15 (de Brasília), no Goodison Park, pela 29ª rodada da Premier League.