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Marco Rose pediu aos jogadores do Bournemouth que mantenham os pés no chão após a equipe arrasar o AC Milan, sete vezes campeão europeu, em uma noite histórica no Vitality Stadium. O Bournemouth manteve seu início perfeito na Liga Europa, deixando Ruben Amorim a lamentar uma falha disciplinar catastrófica de seu goleiro.

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Pênaltis no início e descontrole de Maignan custam caro ao Milan

O Bournemouth assumiu o controle da partida quase imediatamente, quando Justin Kluivert converteu um pênalti aos oito minutos, marcado após Koni De Winter tocar a bola com a mão. A situação dos visitantes piorou rapidamente pouco antes da meia hora de jogo. O goleiro Mike Maignan recebeu cartão vermelho direto por empurrar Tyler Adams no rosto durante a cobrança de um escanteio, permitindo que Marcus Tavernier ampliasse a vantagem dos donos da casa em outra cobrança de pênalti.

Amine Adli coroou uma noite impecável com um gol de falta aos 84 minutos, selando a vitória por 3 a 0. O resultado mantém o Bournemouth com aproveitamento perfeito na Liga Europa: três vitórias em três jogos. A equipe de Rose é a primeira da Inglaterra desde 1973 a vencer seus três primeiros jogos em uma grande competição continental.

Rose elogia a eficiência do Bournemouth

Getty Images

Rose elogiou a intensidade incansável de sua equipe e destacou sua superioridade mesmo antes de o Milan ficar com dez jogadores. O treinador demonstrou grande orgulho pela forma como o Bournemouth neutralizou um adversário de tanto prestígio.

"Foi uma grande noite para nós. Estou feliz pelo clube e pela nossa torcida", afirmou Rose após o apito final. "Tenho muito orgulho dos meus jogadores, e a forma como fizeram isso hoje foi brilhante, do primeiro ao último minuto. Fizemos uma boa partida.

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"Mesmo com 11 contra 11, começamos bem, pressionamos, recuperamos a bola, criamos chances e conseguimos o pênalti. Depois, veio o cartão vermelho, claro, e isso muda o jogo. Passamos a ter um jogador a mais.

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"Mas, às vezes, você enfrenta dificuldades nessas situações. Só que nós os sufocamos, não demos nada a eles, e isso é muito bom. Adoro nossos jogadores e adoro a nossa postura."

Amorim lamenta partida comprometida, enquanto Rose pede cautela

Para Amorim, voltar a trabalhar como treinador na Inglaterra pela primeira vez desde sua demissão do Manchester United, em janeiro, foi uma experiência amarga. Apesar do início invicto na Serie A, o Milan soma apenas uma vitória em três jogos europeus.

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"É difícil falar sobre a atuação. Depois de 27 minutos, não houve mais jogo", admitiu Amorim. "Precisamos trabalhar nossos erros e manter 11 jogadores em campo o tempo todo para mudar o rumo da partida. Foi uma noite difícil para nós, por causa da expulsão, e Ruben [Loftus-Cheek] sentiu algo no intervalo. Não tivemos tempo de entrar no jogo: veio o primeiro escanteio, o pênalti, a expulsão. Comprometemos a nossa partida."

Enquanto isso, apesar do clima de euforia, Rose evitou falar sobre a possibilidade de ir longe no torneio. "Vamos manter a humildade", declarou. "Sabemos que somos bons. Se tivermos o elenco completo, sabemos que podemos competir com qualquer um, em qualquer lugar. Mas temos muitos jogos. É muito desgastante, então me perguntem de novo em abril. Ainda estamos no caminho certo, mas não podemos, de maneira nenhuma, entrar em uma zona de conforto. Se entrarmos, teremos problemas. Temos de provar isso repetidas vezes."

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Ao comentar uma pequena discussão entre os bancos após a partida, Rose minimizou o episódio: "Não consegui ver, porque entrei em campo. Todo mundo quer vencer e competir. Mesmo durante o jogo, os ânimos estavam exaltados, mas todos se cumprimentaram. Está tudo bem."

Milan busca redenção na Serie A





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O Milan precisa se recuperar rapidamente antes de voltar a jogar pela competição nacional contra a Udinese, em apenas três dias, na tentativa de preservar sua invencibilidade no campeonato. O clube italiano terá de avaliar a condição física de Loftus-Cheek e buscar soluções para sua preocupante campanha europeia.

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Questionado se havia conversado com Maignan após a expulsão que custou caro à equipe, Amorim foi categórico. "Não converso com os jogadores agora. Tudo ainda está muito recente", disse o treinador do Milan. "Não temos muito tempo para pensar nisso. Vamos jogar contra a Udinese daqui a [três] dias. Podemos fazer melhor. Precisamos de 11 jogadores em campo."