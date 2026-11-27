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O técnico do Bournemouth, Marco Rose, não escondeu a admiração por seus jogadores após presenciar uma noite europeia histórica no Vitality Stadium. Mesmo depois de sair atrás no placar e ficar com dez jogadores, o time virou para vencer o Celta Vigo por 2 a 1 e consolidar sua crescente reputação no continente.

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Bournemouth reage e derrota o Celta

A incrível transformação do Bournemouth sob o comando de Rose atingiu um novo patamar na quinta-feira, quando o time da Premier League conquistou sua décima vitória consecutiva em todas as competições. Em uma viagem difícil para enfrentar o Celta na fase de liga da Liga Europa, o Bournemouth parecia destinado a uma noite frustrante depois que Bafode Diaktie foi expulso no primeiro tempo. Em desvantagem no placar e com um jogador a menos, os visitantes tinham uma tarefa muito difícil pela frente.

No entanto, uma atuação cheia de garra no segundo tempo viu Alvaro Rodriguez e Rayan marcarem os gols da virada. O treinador fez questão de destacar a força mental de seus jogadores, que se recusaram a aceitar a derrota apesar das circunstâncias. "Que time, que espírito, que energia", disse o técnico alemão após o apito final. "Estou muito orgulhoso. Estávamos com um jogador a menos e perdendo por 1 a 0", afirmou à BBC Radio Solent.

Flexibilidade tática e brilho individual

A virada não foi fruto apenas da força de vontade, mas também de ajustes táticos importantes feitos por Rose para equilibrar o time após o cartão vermelho. David Brooks foi um dos destaques nesse aspecto, ao assumir uma função defensiva na qual poucos esperavam que ele se saísse tão bem. A versatilidade do jogador da seleção do País de Gales permitiu ao Bournemouth manter sua organização e, ao mesmo tempo, oferecer perigo nos contra-ataques durante o segundo tempo.

Rose admitiu que a vitória teve menos a ver com esquemas rígidos e mais com a capacidade dos jogadores de assumir responsabilidades nos momentos difíceis. "Eu disse ao Ty (Tyler Adams) que, às vezes, não se trata de tática, formação e coisas assim", explicou Rose. "Brooksy fez um ótimo trabalho quando ficamos com um jogador a menos. Jogou na lateral direita como se fizesse isso há 10 anos. Mudamos na hora certa, e todos cumpriram sua função em um nível muito alto."

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A virada no jogo e a confiança

O momento decisivo veio pouco depois do intervalo, quando o Bournemouth marcou o gol de empate, mudando completamente o aspecto psicológico da partida. Com o placar igualado, o time inglês pareceu ganhar novo fôlego e passou a pressionar o Celta no campo de ataque, apesar da desvantagem numérica. Rose destacou que o gol no início do segundo tempo desencadeou a pressão incansável que acabaria levando ao gol da vitória.

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"Criamos esse embalo depois do intervalo com o primeiro gol e fomos incansáveis", acrescentou o ex-técnico do RB Leipzig. O treinador ressaltou que a convicção do elenco foi decisiva: "Nunca deixamos de acreditar nessa vitória e, por isso, muitos, muitos, muitos parabéns ao time."

Sem descanso para o incansável Bournemouth

Rose e seu elenco terão pouco tempo para celebrar o feito europeu: o Bournemouth volta a campo pela Premier League no domingo, quando visita o Fulham em Craven Cottage. Embalado por uma sequência de dez vitórias, o time tentará manter sua boa fase no campeonato nacional.

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As atenções voltarão então para a competição europeia na quinta-feira, 10 de dezembro, quando o Bournemouth receberá o Viktoria Plzen em seu próximo compromisso pela Liga Europa. Outra vitória em casa deixaria o time de Rose perto de garantir uma cobiçada vaga entre os oito primeiros e a classificação automática para a fase eliminatória.