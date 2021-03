Athletico anuncia Marcinho e recebe críticas lembrando caso de atropelamento: "Vergonha"

Denunciado por atropelamento com homicídio culposo, Marcinho assinou com o Furacão até o fim do ano

Após anunciar a contratação do lateral-direito Marcinho, o Athletico-PR vem recebendo inúmeras críticas mas redes sociais neste domingo (28). Sem clube desde janeiro, o jogador está envolvido em um atropelamento, que ocasionou a morte de duas pessoas, no Recreio dos Bandeirantes, em dezembro. O atleta, que assumiu o crime, foi denunciado pelo Ministério Público, e responderá por homicídio culposo na direção de veículo. O tema causou revolta entre os torcedores, e a hashtag "ForaMarcinho" tomou conta da internet.

O vínculo de Marcinho com o Furacão até o fim da temporada. Essa é a primeira contratação do clube após ser liberado pela FIFA para registrar novos jogadores, e a primeira equipe do atleta de 25 anos após a saída do Botafogo, clube que defendeu de 2013 até 2020.

— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) March 28, 2021

Marcinho é denunciado por homicídio culposo

No dia 30 de dezembro, por volta das 20h30, o ex-jogador do Botafogo atropelou o casal de professores Maria Cristina José Soares e Alexandre Silva de Lima que, no momento do acidente, atravessava a Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, há ainda o agravante de Marcinho não ter parado para prestar socorro. Durante as investigações do caso, feitas pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), o jogador alegou ter fugido do local do atropelamento com medo de ser linchado, já que constantemente recebia ameaças da torcida do Botafogo.