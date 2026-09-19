Marciano Vink gostou muito de Abdellah Ouazane. O atacante de 17 anos do Ajax entrou em campo no sábado a quinze minutos do fim contra o Excelsior, mas, apesar de sua boa entrada, não conseguiu evitar que sua equipe deixasse pontos pelo caminho: 2 a 2.

O Ajax criou chance atrás de chance contra o Excelsior, acertou a trave várias vezes, mas não foi além de um empate por 2 a 2. No VriendenLoterij Eretribune, da ESPN, a partida é relembrada.

“Não teria sido nada estranho se tivesse terminado 6 a 2, ou 5 a 1”, disse Danny Koevermans. “O Ajax está se prejudicando demais. E o Excelsior realmente leva daqui um pontinho de bônus.”

Vink viu que o Excelsior queria ‘ir com tudo’. “Eu realmente não posso dizer que o Ajax jogou mal, ou que isso estivesse dentro do esperado.”

“Porque, na minha visão, o Ajax realmente dominou grandes partes do jogo e criou chances. Só que foi aquela partida em que simplesmente não deu certo.”

“Eles têm algumas chances de mil por cento. Brandt, Ouazane... São realmente grandes chances. Mas aí fica 2 a 2, e você precisa ir para cima, e por isso talvez não tome a melhor decisão”, avalia Vink, que no fim ainda quer destacar um jogador.

“Ouazane entrou fantasticamente bem. Esse garoto tem uma técnica tão bonita. Esse garoto joga muito...”