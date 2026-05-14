Marciano Vink elogia jogador da Eredivisie: “Para mim, ele é realmente a grande revelação desta temporada”

Marciano Vink está profundamente impressionado com Darko Nejasmic. O meio-campista de 27 anos foi contratado pelo time de Nijmegen no verão passado e se tornou uma das principais revelações da VriendenLoterij Eredivisie nesta temporada.

“Meu favorito é o Nejasmic”, começa Vink na noite de quinta-feira no programa Voetbalpraat da ESPN. “Ficaria surpreso se ele continuasse na posição seis do NEC na próxima temporada. Acho realmente muito impressionante o que esse jogador trouxe para o NEC.”

“Posicionalmente, ele está super bem. E tem meio-campistas ao seu redor que são apenas jogadores de estilo. Sano, Chery, Lebreton… Então, muitas vezes ele teve que defender espaços com Sandler ou Kaplan. Acho incrível como eles fizeram isso e o quanto conseguiram neutralizar.”

“Em termos de técnica funcional, também acho que ele é um jogador realmente excelente. Por isso, ficaria realmente surpreso se ele ainda jogasse no NEC na próxima temporada. Falo sério. Eu entenderia perfeitamente se ele fosse para um dos três principais clubes holandeses ou para um clube de segunda linha na Alemanha.”

“Quando se tem uma técnica tão funcional e bonita, pode-se jogar em qualquer lugar. Acho que esse garoto é realmente a grande descoberta desta temporada”, conclui Vink seu elogio.

O NEC contratou Nejasmic no verão passado, sem custos de transferência, vindo do Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos. Ele se integrou rapidamente ao time titular em Nijmegen e chegou a tirar do time titular Dirk Proper, um jogador da base do clube.

Nesta temporada, o jogador destro disputou até agora 31 partidas oficiais, sendo 28 como titular. Ele marcou quatro gols e deu uma assistência.