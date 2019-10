Marchisio sofre assalto à mão armada em casa na Itália

Ex-jogador estava saindo de casa com sua esposa quando foi abordado por quatro homens encapuzados

Claudio Marchisio, que se aposentou do futebol no início de outubro, sofreu um assalto à mão armada na noite passada, 29. Quatro homens com os rostos cobertos invadiram a casa do jogador em Turim.

Assista aos jogos da Juventus ao vivo ou quando quiser! Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Segundo o jornal italiano Gazzetto dello Sport, o ex-jogador e sua esposa, Roberta Sinopoli, foram surpreendidos quando saíam de casa. Ameaçados pelos assaltantes, eles foram obrigados a entregar dinheiro e joiás guardadas em um cofre. Não se sabe ao certo o valor total do que foi levado, mas seria uma "quantidade enorme" de acordo com o jornal.

Logo após a fuga dos assaltantes do local, Marchisio chamou a polícia e o caso já está sendo investigado. Felizmente, tanto o ex-jogador quanto sua esposa não sofreram nenhum ferimento ou machucado.