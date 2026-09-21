Marchegiani sentencia sobre o Milan: "É um time para defesa com quatro, é normal que, aos poucos, escolha os melhores jogadores"

Luca Marcheggiani, histórico comentarista da Sky, analisou assim a vitória conquistada pelo Milan de Ruben Amorim contra o Lecce do técnico Di Francesco: "É normal que, aos poucos, ele escolha os melhores jogadores. Muita coisa era condicionada pelo fato de colocá-los em condição: muita gente voltava da Copa do Mundo. Me interessa a questão do esquema. Todos nós dizíamos hoje que este é um time mais para o 4-3-3 ou para o 4-2-3-1. Eles não têm um lateral-direito. Gila adaptado não é exatamente a melhor situação para ele. Em partidas como essas, contra adversários que concedem e saem em transição com menos qualidade, deu para ver que é uma boa solução. Você coloca os jogadores em condições mais confortáveis. Também houve algumas ultrapassagens pela direita… Se você tem um ponta direita que puxa para a esquerda… Hoje o Gila passou por ali. Hoje colocou o Moreira aberto pela ponta, o que é melhor do que fazê-lo jogar por toda a faixa".

Sobre Gonçalo Ramos e a ausência do gol: “Ele não sente ciúme quando os outros fazem gol, dá para ver pela forma como reagiu na comemoração. Também com o Moreira, ele o abraçou. Desse ponto de vista, ele não está sofrendo por estar marcando pouco”.