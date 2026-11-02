Marchegiani ainda não acredita: "Ao vivo, a defesa de Maignan deu a sensação de um milagre"

No encontro habitual nos estúdios do Sky Calcio Club, Luca Marchegiani deu sua opinião sobre o clássico de Milão vencido pelo Milan e, como ex-goleiro, destacou a defesa incrível de Maignan na tentativa de Spence, quando o placar estava em 2 a 1 para o Milan: "Maignan faz uma defesa extraordinária, independentemente do fato de a bola chegar até ele ali. Mas é a curta distância, e ele está em movimento. Em 9 de cada 10 vezes, essa bola entra. Ele consegue desviar a bola para cima porque percebeu que seria impossível rebatê-la. Vê-la ao
vivo
dá a sensação de um milagre, mas, mesmo analisando a defesa no replay, acho que ele teve uma rapidez de reação incrível."