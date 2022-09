Marcelo tem contrato de cerca de 5 milhões de euros por ano no Olympiacos

Lateral esquerdo de 34 anos acertou transferência para o Olympiacos no início de setembro. Veterano teve pleito salarial atendido pelo clube

O lateral esquerdo Marcelo, de 34 anos, assinou contrato até junho de 2023 com o Olympiacos, da Grécia. O jogador conseguiu um valor perto do que pleiteava para firmar com os gregos. O veterano receberá cerca de 5 milhões de euros (R$ 25,6 milhões na cotação atual) por temporada, como soube a GOAL.

O vínculo do jogador ainda tem a opção de renovação automática em caso de desejo do clube ou de cumprimento de metas estabelecidas no compromisso. O valor permanecerá o mesmo em caso de extensão contratual.

O desejo de Marcelo, ao fim do contrato com o Real Madrid, era renovar por mais uma temporada. Ele chegou a externar o seu desejo, mas a diretoria e o departamento de futebol optaram pela saída do lateral, que estava fora dos planos do técnico Carlos Ancelotti.

Marcelo foi apresentado pelo Olympiacos no início de setembro. Depois que ficou livre do contrato com o Real Madrid, o veterano recebeu propostas para defender as cores de Fenerbahçe e Olympique de Marselha. As negociações, contudo, não avançaram, justamente porque os clubes não chegaram ao valor pedido pelo atleta — ele queria algo entre 5 milhões de euros e 6 milhões de euros.

O experiente lateral esquerdo ficou no Santiago Bernabéu entre janeiro de 2007 e junho de 2022. No período, conquistou títulos importantes, como Liga Espanhol (seis edições), Liga dos Campeões (cinco edições) e Mundial de Clubes (quatro edições).

A temporada 2021/2022 foi a que Marcelo menos jogou pelo Real Madrid. No período, ele fez 18 jogos e deu duas assistências. O veterano vinha perdendo espaço no Santiago Bernabéu para Ferland Mendy, de 27 anos.