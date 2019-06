Marcelo será o melhor lateral do mundo pelos próximos sete anos, diz Roberto Carlos

Brasileiro elogia Hazard, mas diz que não mudaria muito o elenco do Real Madrid; ex-jogador aposta em Brasil e Argentina na final da Copa América

O craque Roberto Carlos, que fez história no e na , foi homenageado na Bodega Valduero, uma produtora de vinho da , nesta semana pela sua carreira no futebol.

Durante o evento o brsileiro falou com exclusividade à Goal sobre Marcelo, Real Madrid e as chances do na próxima . Confira os principais trechos:

MARCELO

Marcelo tem um estilo completamente diferente do meu. Ele tem muita qualidade com e sem a bola e tem uma Champions a mais que eu. É uma pena que não tenha ido para a seleção depois de lesões e do cansaço acumulado por jogar com o Real Madrid. Mas nos últimos dez anos Marcelo foi o melhor lateral do mundo e continuará sendo nos próximos sete anos.

TEMPORADA RUIM DO REAL MADRID

A temporada passada não foi o que esperávamos, mas não podemos esquecer o que fizemos nas cinco anteriores. Ganhar sempre é impossível. Temos agora que pensar na Liga e logo na Champions, entramos numa dinâmica de ganhar sempre a 'orelhuda' e esquecemos de outras competições.

Eu não mudaria muito o elenco. A equipe ganhou muito nos últimos anos e quando se vence assim é hora de reunir o grupo e fazer com que voltem a se motivar para voltar aos títulos, nada mais.

NOVOS GALÁTICOS

Hazard é um jogador de altíssimo nível que veio para ganhar tudo: Champions, Liga e .

Jovic também é um grande jogador e chega com muita expectativa. Desejo toda sorte a ele no Real Madrid.

SELEÇÃO BRASILEIRA E NEYMAR

Perdemos Neymar por lesão, isso deve acalmar um pouco o ambiente na Seleção Brasileira. Não estavam falando muito de futebol, mas dos problemas extra-campo. Espero que tudo acabe bem para Ney, que esqueça dos problemas externos e que seja feliz.

Espero que o Brasil volte a ganhar. É difícil jogar a Copa América em casa porque a imprensa e a torcida cobram muito e é preciso estar forte psicológicamente para aguentar a pressão. O Brasil precisa jogar para ganhar.

ARGENTINA E MESSI

Messi é um grande jogador, é uma pena que não tenha na seleção e mesma sorte que tem com o e que tenha que jogar de maneira diferente. Espero uma final entre Brasil e no Maracanã.