Marcelo segue fora, mas Real tem voltas de Rodrygo e Isco para Liga dos Campeões

Equipe se prepara para enfrentar o Brugge pela segunda rodada do grupo A

Após empatar sem gols com o no Wanda Metropolitano, o voltou aos treinamentos na manhã deste domingo e se teve os retornos de Modric e Isco, o brasileiro Marcelo segue fora.

Além disso, quem também participou do treino da equipe principal merengue foi Rodrygo, que participou da vitória do time B Merengue no sábado (28).

O Real Madrid se prepara para receber o Brugge na próxima terça-feira (1), às 13h55 (de Brasília), pela segunda rodada do grupo A da .