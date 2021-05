Marcelo se livra de serviço de mesário para viajar e jogar Champions com Real Madrid

O atleta tinha sido escolhido para realizar serviço público, mas conseguiu escapar e irá para o jogo diante do Chelsea

Boas notícias para o torcedor do Real Madrid: Marcelo não será mesário nas eleições legislativas em Madri, na Espanha, e consequentemente, poderá ficar a disposição de Zinedine Zidane para o duelo diante do Chelsea, pela Liga dos Campeões da Uefa.

Escolhido para ser primeiro suplente nas eleições que acontecem nessa terça-feira (4), e que elegerão 136 deputados na assembleia legislativa da comunidade autônoma de Madri, o lateral brasileiro não conseguiria se liberar a tempo de viajar para Londres, na Inglaterra, onde entrará em campo no dia seguinte, pela Champions.

O Real Madrid até tentou convencer a Comissão Eleitoral de que o jogador teria que viajar às 10h30 (horário de Madri) para Londres, junto com o resto da delegação do clube, mas segundo o Marca, não foi feliz. Assim, Marcelo teve que se apresentar na sua seção eleitoral, no Liceo Europeo de La Moraleja, em Alcobendas, para servir como suplente.

A razão dada pela Comissão Eleitoral seria de que um jogo de futebol não é considerado uma "causa de força maior", e o atleta não poderia deixar de cumprir sua obrigação como cidadão.

Assim, Marcelo se apresentou às 8h28 (de Madri) para cumprir suas obrigações. Para piorar, o titular da função não fez o mesmo: ele faltou à zona eleitoral, o que obrigaria o brasileiro, como primeiro suplente, ser seu substituto e só ser liberado após o fim da "festa da democracia."

Começaram os memes da “senhora”que assumiu como mesário para liberar o Marcelo 😂 https://t.co/2JWdCvnfeb — Tati Mantovani (@tatimantovani) May 4, 2021

Mas o Real Madrid não contava com a boa vontade dos cidadãos de Madri em relação ao jogador: segundo fontes do LaSexta, uma senhora idosa, escolhida como segunda substituta, se ofereceu para substituí-lo, e assumiu o posto. Assim, o jogador pôde retornar para sua casa, se aprontou e viajou com a equipe para Londres.

Já com Marcelo pronto para entrar em campo, caso seja necessário, o Real Madrid viaja para enfrentar o Chelsea em Stamford Bridge, nesta quarta-feira (5), às 16h, pelo segundo jogo das semifinais da Liga dos Campeões.