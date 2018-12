Marcelo, Ramos, Solari e o elenco do Real Madrid enviam mensagens de Natal

Jogadores lembraram os feitos deste ano e comemoram os êxitos ao lado do atual treinador

Os capitaões e o treinador do Real Madrid, Ramos, Marcelo e Solari, apareceram nas mensagens de natal que o time merengue publicou em sua página na Internet. Na publicação, eles recordaram o que passou em 2018, valorizando as conquistas.

"Encaramos 2018 com muitas alegrias. Foi um ano maravilhosa para todo o madridismo e em particular com a satisfação e honra de trabalhar neste clubes", disse o atual treinador da equipe.

Por sua vez, os capitães Ramos e Marcelo coincidiram o "trabalho como fonte dos êxitos" e agradeceram o apoio da torcida inclusive nos momentos complicados.

"este ano não será esquecido pelos madridistas e todo o elenco, que lutou por muito tempo depois de mais uma conquista de Champions seguida", ressaltou o capitão Sério Ramos.