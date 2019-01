Marcelo puxa reunião entre jogadores do Real Madrid e faz autocrítica diante da crise

Lateral vem sendo criticado pela torcida por conta da má fase que vem atravessando junto com a equipe

Antes do treino desta segunda-feira (7), os jogadores do Real Madrid se reuniram no vestiário para uma reunião para tratar da crise da equipe, que, no último domingo (6), perdeu em casa para a Real Sociedad por 2 a 0 e temrinou a rodada apenas na quinta poição da La Liga.

Um dos líderes da reunião foi o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, que vem sendo criticado pela torcida por conta das suas recentes atuações. Segundo La Sexta, o jogador reconheceu perante aos colegas que não vive boa fase.