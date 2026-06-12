Marcelo passa por uma situação perigosa após assistir à cerimônia de abertura da Copa do Mundo no México

O astro brasileiro Marcelo, ex-jogador do Real Madrid, passou por uma situação perigosa após assistir à partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, quando se viu no meio de violentos confrontos que eclodiram entre manifestantes e as autoridades locais logo após o término do jogo entre México e África do Sul.

O jornal espanhol “Mundo Deportivo” informou que a polícia interveio rapidamente após perceber a presença do ex-jogador nas proximidades dos confrontos e conseguiu retirá-lo do local em segurança, sem que ele sofresse ferimentos ou danos.

Marcelo ainda não fez nenhum comentário oficial sobre o incidente, e não está claro se o ocorrido afetará sua presença em outras partidas da competição.

O jogador brasileiro havia viajado ao México especialmente para acompanhar o torneio, tendo publicado uma foto em sua conta oficial no Instagram mostrando que estava curtindo o clima do evento, antes que o final da noite se transformasse em uma situação complicada e perigosa.

A partida de abertura terminou com a vitória do México sobre a África do Sul por 2 a 0, em um confronto que registrou três expulsões pela primeira vez na história das partidas de abertura da Copa do Mundo, o que conferiu um caráter excepcional ao início do torneio, co-sediado pelo México, Estados Unidos e Canadá.