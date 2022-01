Marcelo na história: jogador com mais títulos pelo Real Madrid

Marcelo, lateral histórico do Real Madrid, se tornou neste domingo (16) o jogador com mais títulos na história da equipe merengue, ao lado do espanhol Paco Gento.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com a conquista da Supercopa da Espanha contra o Atletico de Bilbao, o brasiliero chegou à marca de 23 troféus levantados em sua passagem pela equipe espanhola. O número o coloca ao lado do ex-atacante Paco Gento, que tem o mesmo número de conquistas, e logo a frente de Sergio Ramos, com 22.

Aos 33 anos, o lateral ex-Fluminense chega a sua 14ª temporada no Real Madrid, onde já conquistou títulos de peso. Entre os destaques estão cinco conquistas da La Liga, quatro edições da Champions League e quatro mundiais de clubes da FIFA.

Após bater o Barcelona nas semis da Supercopa, o Real encarou o Bilbao na decisão neste domingo (16) e venceu por 2x0, com gols de Karim Benzema e Luka Modric.