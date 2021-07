Marcelo Moreno quebra jejum de gols e esquenta disputa no ataque do Cruzeiro

Marcelo Moreno não marcava desde o dia 14 de março quando o Cruzeiro venceu o Athletic, pelo Campeonato Mineiro

O atacante Marcelo Moreno trouxe a dor de cabeça que todo treinador gosta, após marcar dois gols diante do Botafogo, no último sábado, na abertura da décima primeira rodada da Série B. O jogador depois de defender a seleção da Bolívia na Copa América retornou ao elenco celeste e foi utilizado pela primeira vez por Mozart Santos no empate com o Coritiba, na terça-feira passada, no Mineirão.

Numa disputa por posição com o titular Rafael Sóbis é nítido que o boliviano sai na frente, porque está motivado com a chegada do novo treinador – já que Felipe Conceição em alguns jogos nem relacionou o atleta – e, principalmente, pela boa fase na Seleção de seu país com seis gols marcados nas Eliminatórias. Até a partida contra o Avaí, no próximo sábado, o técnico Mozart Santos pode definir o que vai fazer já que terá uma semana inteira livre de treinamentos na Toca da Raposa 2.

Marcelo Moreno não marcava desde o dia 14 de março quando o Cruzeiro venceu o Athletic, pelo Campeonato Mineiro. Neste período, amargou um período complicado da sua carreira com poucas oportunidades e muitas dúvidas. Até o Boca Juniors chegou a sondar a situação do atacante, mas nenhum acordo evoluiu para saída do camisa 9. “Eu não estou acostumado a ficar de fora, mas em nenhum momento eu vou fazer corpo mole ou contaminar o grupo”, disse o atacante na época.

Confiança renovada

No entanto, com os dois marcados em cima do Botafogo, Marcelo Moreno, está esbanjado confiança, até porque se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro. O boliviano chegou a marca de 51 gols com a camisa da Raposa e ultrapassou o uruguaio Arrascaeta que marcou 50. “É uma marca histórica para mim. Agradeço a todos os companheiros que tive no Cruzeiro nessas três passagens pelo clube. Agradeço a todos pelas assistências, pela dedicação. Essa conquista é deles também. Eu estou muito feliz", disse o jogador.

Decisão ainda não está tomada

Sem vencer há cinco jogos com uma derrota e quatro empates seguidos, o sinal de alerta está ligado na Toca da Raposa 2. Portanto, um resultado positivo é prioridade e o setor ofensivo precisa estar afiado.

O atacante Rafael Sobis não marca há dois meses, mas mesmo assim Mozart Santos evita antecipar algo sobre escalação. “O Marcelo Moreno entrou muito bem no jogo. Não que o Sobis não estava bem, é que infelizmente nós não conseguimos produzir tantas situações pra ele, como nós conseguimos produzir pro Marcelo. Mas ele entrou, fez dois gols, que é o que a gente espera do centroavante”, explicou o treinador.

Se o Cruzeiro tem o 3º melhor ataque, com 16 gols marcados, o time celeste também possui a pior defesa da competição com 19 gols sofridos. Curiosamente, dos 16 gols marcados 7 foram marcados por atacantes e outros 7 tiveram a participação de atletas de outras posições, outros dois foram contra.

Polêmica com a Conmebol

Marcelo Moreno iniciou a Copa América ainda se recuperando da Covid-19, após ter testado positivo. Por isso, o atacante participou de apenas 29 minutos da competição, na derrota da Bolívia para o Uruguai, pela última rodada do Grupo A.

Antes, Moreno foi punido com um jogo de suspensão e foi multado em quase R$101 mil por ter criticado a Confederação Sul-Americana de Futebol em meio aos casos de COVID-19 relacionados à realização da Copa América no Brasil.

“O que foi expressado na publicação da minha conta no Instagram não foi uma declaração textual que dei pessoalmente, razão pela qual não foi minha intenção gerar polêmica, ofender ou questionar, a Confederação Sul-Americana de Futebol, nem suas autoridades”, explicou. Moreno ainda disse que as críticas foram feitas pelo seu staff.