Marcelo Moreno é procurado por clubes de fora e deve deixar o Cruzeiro em 2022

Marcelo Moreno tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2022, mas sua saída do clube deve acontecer antes do término do vínculo. Sem tanto espaço com o técnico Vanderlei Luxemburgo — ele jogou menos que Thiago na temporada —, o boliviano tem propostas do México e de clubes América do Sul, conforme revelado por seu estafe à GOAL.



O jogador, de acordo com o apurado pela reportagem, não tem agradado totalmente ao departamento de futebol. Além disso, tem salário considerado elevado para os atuais padrões do clube — recebe R$ 200 mil mensais. Diante da situação, deve ter a sua saída facilitada.

A diretoria não fará força para a saída do atleta e tampouco exigirá o pagamento da multa rescisória — 375 mil euros (R$ 2,35 milhões na cotação atual). Os mineiros topam cedê-lo apenas com a ideia de reduzir os gastos na folha salarial. O departamento de futebol custa por mês cerca de R$ 2,5 milhões, conforme apurado pela GOAL.

Em 2021, Marcelo Moreno fez 21 partidas e marcou seis gols pelo Cruzeiro. O jogador tornou-se reserva da equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo e perdeu espaço para o jovem Thiago, que atuou em 29 partidas, com quatro gols e uma assistência.

Marcelo Moreno teve, no decorrer de 2021, propostas de Colo-Colo (CHI), Always Ready (BOL), Bolivar (BOL) e Barcelona (EQU). No entanto, o jogador optou por seguir no Cruzeiro após a procura dos clubes sul-americanos.