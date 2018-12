Marcelo lamenta não poder contar com Cristiano Ronaldo no Real Madrid

Lateral-esquerdo brasileiro se diz chateado com ausência do craque não só dentro, mas também fora de campo

Durante uma década, Marcelo e Cristiano Ronaldo fizeram uma combinação infernal e vitoriosa dentro de campo. Foram, entre várias outras conquistas, quatro títulos da Champions League, sendo três de forma consecutiva.

A surpreendente e inesperada saída do gajo para a Juventus na última janela de transferências até hoje é sentida no Real, que sente a ausência de um dos melhores jogadores da sua história. E não são apenas os torcedores, os jogadores merengues também sentem saudades do português.

Especialmente Marcelo, que além da parceria dentro de campo, também é próximo de CR7 fora das quatro linhas. "Está claro que se o melhor jogador do mundo não está no seu time, você sentirá falta dele", disse ao Clud del Deportista.

"Cristiano é um jogador que, além de meu companheiro de equipe, era meu amigo", completou o brasileiro.