Marcelo insiste em saída do Real Madrid para ir à Juventus, diz TV

Lateral-esquerdo de 30 anos aparece na mira da Juventus, mas Real Madrid quer mais que os 45 milhões de euros que os italianos estão dispostos a pagar

Marcelo insiste na ideia de deixar o Real Madrid ao fim da temporada. O lateral esquerdo brasileiro crê que sua passagem pelo clube chegou ao fim e quer buscar novos ares de acordo com a Telemadrid.

O jogador, segundo a publicação, se reuniu duas vezes ao longo desta semana com dirigentes madridistas e quer ir à Juventus para retomar a parceria com Cristiano Ronaldo.

O interesse dos italianos em contar com o atleta não é novo. A equipe já havia demonstrado este interesse no último verão europeu. A Velha Senhora estaria disposta a pagar 45 milhões de euros aos espanhóis para tirá-lo do estádio Santiago Bernabéu.

O Real Madrid, porém, crê que a quantia é baixa e não está disposto a vender o atleta de 30 anos por este valor. O clube aguarda uma oferta superior para liberá-lo.

O contrato de Marcelo com o Real Madrid é até 30 de junho de 2022. Ele está na equipe do futebol espanhol desde janeiro de 2007. Ele defendeu apenas o Fluminense no futebol brasileiro.