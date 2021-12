Marcelo Gallardo no River Plate: títulos conquistados, recordes e tempo de contrato

Marcelo Gallardo segue fazendo história no River Plate, na Argentina. Um exemplo para todos na América do Sul, o treinador argentino segue empilhando taças e muitas vitórias no clube.

Agora com o contrato renovado, o técnico deve permanecer, pelo menos, mais uma temporada no clube argentino, apesar das muitas especulações sobre seu futuro.

Marcelo Gallardo, que já fez história como jogador - inclusive no River Plate -, comanda o time desde junho de 2014, ou seja, pouco mais de sete anos e meio. E, agora, com contrato renovado, o técnico tem tudo para entrar, ainda mais, na história do River.

Pensando nisso, a GOAL te mostra os números do treinador durante sua passagem no River Plate.

Números de Gallardo no River Plate

Como treinador do River Plate, Marcelo Gallardo comandou o time em 357 jogos, sendo 188 vitórias, 98 empates e 71 derrotas, com 61,81% de aproveitamento.

Nesse período, sua equipe marcou 500 gols sob seu comando, sofrendo 259 gols durante sua passagem como técnico.

Quais são os títulos conquistados por Marcelo Gallardo no River Plate?

Durante os pouco mais de sete anos como treinador do River Plate, Marcelo Gallardo levantou 13 troféus no comando técnico do time, além de alguns vice-campeonatos. O treinador conquistou tudo o que disputou, é claro, menos o Mundial de Clubes. Veja:

Copa Suruga Bank - 2015

Supercopa da Argentina - 2017 e 2019

Copa da Argentina - 2015/16, 2016/17 e 2018/19

Campeonato Argentino - 2021

Recopa Sul-Americana - 2015, 2016 e 2019

Copa Sul-Americana - 2014

Copa Libertadores da América - 2015 e 2018

Quais são os recordes de Gallardo no River Plate?

Recentemente, o time de Marcelo Gallardo quebrou mais um recorde sob seu comando. O time, que foi campeão nacional nesta temporada, conseguiu terminar a temporada com 101 gols, alcançando mais uma marca na sua passagem como treinador.

Além disso, o argentino além de ser o técnico com mais títulos pelo River Plate (13), ele é o mais vitorioso da história do clube, com 357 jogos e 188 vitórias.

O treinador ainda, durante sua passagem pelo clube, foi eleito em 2018, 2019 e 2020 o Treinador Sul-Americano do Ano, pelo jornal El Pais.

Até quando vai o contrato de Marcelo Gallardo?

Marcelo Gallardo está no River Plate há pouco mais de sete anos. Não é segredo para ninguém o desejo do treinador de seguir carreira na Europa, ou até mesmo em uma grande seleção.

O técnico argentino tinha contrato com o River Plate até 31 de dezembro deste ano, porém, após muitas especulações sobre seu futuro o treinador renovou seu vínculo por mais uma temporada. Com isso, Gallardo tem contrato até 31 de dezembro de 2022.