"Marcelo e Isco estarão na próxima lista de dispensas do Real", diz jornalista

Eduardo Inda, do 'El Chinguito', apontou que o clube merengue prepara uma barca para a próxima temporada

Faltando mais de quatro meses para o término da temporada, o Real Madrid já prepara uma lista de dispensa para 2019/20. De acordo com o jornalista Eduardo Inda, colaborador do programa de TV 'El Chinguito', os merengues estão elaborando um relatório que inclui nomes importantes: Marcelo, Vázquez, Navas, Isco, Ceballos e Vallejo não estariam mais nos planos da diretoria.

De todos os nomes, destacam-se a presença do goleiro costa-riquenho, do lateral brasileiro e do meia malagueño. Os três foram jogadores chave nas três Champions League consecutivas vencidas pelo Real Madrid, com Zinedine Zidane como treinador.

Foto: Getty Images

Porém, não chegar a surpreender. Desde a chegada de Solari, os jogadores nitidamente não fazem parte dos planos do treinador. Enquanto Navas perdeu espaço com a chegada de Courtois, Marcelo e Isco também não conquistaram a confiança do comandante.

Acima do peso e com performances abaixo do esperado, o lateral brasileiro vem sendo bastante criticado na atual temporada. Já Isco, por outro lado, praticamente não joga e sua relação com o treinador é nula. Ambos expressaram seu desejo de sair de Madrid e rumores apontam ofertas de equipes como Juventus e PSG.