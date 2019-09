Marcelo e Isco desfalcam Real Madrid no clássico; Modric volta ao time

Os Blancos disputam a liderança de La Liga neste sábado (28), contra o Atlético

Zinedine Zidane já escolheu os jogadores que terá à disposição para o clássico contra o , às 16h deste sábado (28), pela sétima rodada de . A grande surpresa é a ausência de Marcelo, assim como o retorno do meio-campista Luka Modric.

O lateral-esquerdo treinou com aparente normalidade na última sexta-feira, mas ainda não está totalmente recuperado de uma lesão nas costas. Quem também está fora do clássico por questões físicas é o meia Isco.

Outros desfalques, estes por opção do próprio Zidane, são: Odriozola, Brahim, Mariano e o brasileiro Rodrygo, que apesar de ter estreado com gol, voltou temporariamente para o Castilla - a equipe B do Real.

Líder do Campeonato Espanhol, com 14 pontos somados após seis rodadas, os Blancos disputam a liderança com o rival, dentro do estádio Wanda Metropolitano, demonstrando o quanto a qualidade dos confrontos diante do Atleti cresceu ao longo dos últimos anos.