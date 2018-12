Marcelo diz que vaias são normais após péssimo desempenho do Real Madrid

O lateral-esquerdo também comentou a polêmica envolvendo Isco, que não quis a faixa de capitão

Marcelo não escondeu a tristeza com a derrota por 3 a 0 do Real Madrid para o CSKA de Moscou, a mais elástica do clube espanhol em torneios europeus. Ainda que o time treinador por Santiago Solari já estivesse classificado, a torcida não perdoou o péssimo desempenho e vaiou os jogadores. Dentre eles, o brasileiro Marcelo.

“Sempre precisamos melhorar, e mudar a imagem deixada hoje. Jogando no Bernabéu, nós precisamos estar motivados”, disse em entrevista.

O lateral-esquerdo também falou sobre as vaias recebidas e as que foram direcionadas ao meia Isco, que não quie herdar a faixa de capitão do brasileiro.

“A torcida fala, e é claro que é preciso mudar alguma coisa. Os torcedores têm o direito de vaiar quando não estão satisfeitos com alguém, eles me vaiaram também. Ele (Isco) está chateado, como eu também estou. Somos uma equipe e vamos trabalhar para que não aconteça mais”.

“Eu tentei dar a faixa para o Isco, e ele me disse que eu tinha que dar para Carvajal. O motivo eu não sei”.

“Eu não vi a sua reação, não acredito que seja fruto de nada. Estamos aqui para jogar e dar o máximo por este clube. Temos que descansar e pensar na próxima semana”, finalizou.

Técnico do Real Madrid, Santiago Solari deu um testemunho parecido ao de Marcelo: "É frustrante perder, e perder em casa. No caso de Marcelo (as vaias recebidas), vamos trabalhar para encontrarmos a sua melhor versão".