Marcelo destaca falta de CR7 no Real Madrid mas minimiza ausência do português

Marcelo saiu em defesa do elenco após a derrota para o CSKA e comentou sobre a ausência de Cristiano Ronaldo no elenco espanhol

Lateral-esquerdo do Real Madrid, Marcelo se tornou um dos principais companheiros em campo de Cristiano Ronaldo, antes do português se transferir à Juventus no início desta temporada. E durante entrevista à revista Club del Deportista, o brasileiro destacou a falta do camisa 07 no elenco espanhol.

"É claro que se o melhor jogador do mundo não está na sua equipe, você vai sentir falta dele”. Por outro lado, Marcelo também enfatizou a importância do Real Madrid sem a presença do atacante: “O Real Madri continuará sendo o Real Madri, enquanto os jogadores entram e saem”.



(Foto: Getty Images)

Em resposta aos comentários, Marcelo saiu em defesa do elenco: “Avaliar uma temporada neste momento é louco. Temos o Mundial Interclubes em poucos dias que temos que vencer. Nós estamos vivos em todas as competições”.

O Real estreia nas semifinais do Mundial de Clubes na próxima quarta-feira (19) às 14h30 (Brasília), contra o vencedor do confronto Kashima Antlers e Chivas Guadalajara.