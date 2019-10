Marcel Sabitzer, do RB Leipzig, faz golaço em chute cheio de curva no ângulo; veja

Confira o belo gol que deu a vitória a equipe austríaca

Uma coisa que qualquer torcedor gosta é ver um golaço de seu time. Quando ele traz a vitória em uma partida importante, então, a alegria é geral. Foi o que aconteceu nesta última quarta-feira, na terceira rodada da Liga dos Campeões, em partida entre RB Leipzig e Zenit. Com o jogo empatado em 1 a 1, após boa jogada do ataque dos alemães, a bola sobrou para Marcel Sabitzer, que acertou o ângulo em belo chute com a perna direita.

No final, este foi o gol decisivo que levou os três pontos de volta para Leipzig. Com a vitória, a equipe alemã assumiu a liderança do Grupo G da Liga dos Campeões. Confira o belo gol do austríaco:

E a quarta de UCL, como tá?



Pega essa pintura Sabitzer para o @RedBullSalzburg! 😍pic.twitter.com/vMoYNQVbtd — Goal (@GoalBR) October 23, 2019

Este foi o primeiro gol de Sabitzer na Liga dos Campeões. O atacante tem 25 anos e está com o faz mais de cinco anos, participando das campanhas vencedoras dos Touros Vermelhos que levaram o clube da segunda divisão alemã até a Champions em alguns poucos anos. Agora, o RB Leipzig procura chegar pela primeira vez em sua história até as fases finais da Liga dos Campeões.