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A Alemanha fez uma de suas partidas mais fortes na Liga das Nações ao vencer a Holanda com cinco gols, nesta segunda-feira, pela quinta rodada da fase de grupos. O resultado foi um choque para a Holanda, que entrou em campo muito confiante após atuações ofensivas marcantes, mas a Alemanha impôs seu ritmo e transformou suas chances em gols sem piedade.

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Os cinco gols não foram apenas um placar pesado, mas uma marca rara na história da Holanda em competições oficiais. A última vez que a Holanda havia sofrido cinco gols em uma partida oficial foi em 16 de julho de 1952, diante da seleção do Brasil (B), nas eliminatórias preliminares dos Jogos Olímpicos, segundo dados do StatsFoot.

De acordo com a mesma fonte, a Holanda já havia sofrido outros cinco gols, mas em um amistoso contra a Bélgica, em 4 de setembro de 1999.

Esta passou a ser a derrota "oficial" mais pesada da história da seleção holandesa. A Holanda já havia sofrido uma derrota mais pesada em 21 de outubro de 1959, quando perdeu por 7 a 0, também para a Alemanha, em um amistoso.

A derrota revela uma curiosa coincidência histórica: em apenas três dias, a Holanda passou de uma vitória elástica por 7 a 0 sobre a Grécia a uma queda por 5 a 0 diante da Alemanha. O estatístico espanhol Alexis, conhecido como "Mister Chip", destacou que a seleção turca viveu um cenário semelhante na Copa do Mundo de 1954, quando venceu a Coreia do Sul por 7 a 0 e, apenas três dias depois, perdeu para a Alemanha por 7 a 2. Curiosamente, a própria Holanda já havia vivido uma oscilação parecida contra a Alemanha em outubro de 1959, quando venceu a Bélgica por 9 a 1 antes de perder para os alemães por 7 a 0, mas o intervalo entre as duas partidas foi de 17 dias.

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A Alemanha conseguiu explorar os espaços às costas da defesa da Holanda, sobretudo nos momentos em que a pressão ofensiva holandesa aumentava. A equipe alemã se mostrou mais organizada nas transições rápidas, com clara capacidade de transformar a posse de bola e a provocação em lances perigosos dentro da área.

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Apesar de contar com um ataque forte, a Holanda mostrou fragilidade no equilíbrio defensivo diante de um adversário rápido e organizado. A equipe holandesa, que levava vantagem na criação de chances, viu-se punida diretamente a cada erro de cobertura ou atraso na recomposição defensiva.

Com o resultado, a Alemanha garantiu a liderança do Grupo 2 da Liga A, com 11 pontos, superando no confronto direto a Holanda, que também estacionou nos 11 pontos. Assim, as duas seleções avançaram juntas às quartas de final. A Grécia chegou a 11 pontos após vencer a Sérvia por 1 a 0, mas terminou o grupo em terceiro lugar, enquanto a Sérvia ficou na lanterna sem pontos, o que confirmou seu rebaixamento direto para a Liga B.

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