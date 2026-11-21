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O Bayern de Munique deixou pontos pelo caminho após uma atuação decepcionante contra o 1. FC Köln e estabeleceu um recorde negativo do clube.

Segundo o banco de dados da Opta, o maior campeão alemão deu apenas um chute jogando em casa no empate por 1 a 1 com o Colônia, algo inédito desde o início da coleta desses dados, em 2004/05.

A atuação ofensiva inofensiva também se reflete nos números de gols esperados (xG) da partida. Enquanto o Bayern registrou 0,94, estatisticamente o Colônia poderia ter marcado um segundo gol e, assim, conquistado a vitória. A equipe de Rene Wagner somou 1,94 gol esperado.

Além do gol de Mikey Moore, que abriu o placar aos 12 minutos, o número do Colônia se deve principalmente a um lance ocorrido depois de quase uma hora de jogo, quando Jonas Urbig, goleiro do Bayern que substituía Manuel Neuer, fez duas grandes defesas em chances de Said El Mala e Linton Maina .

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Bayern de Munique: preocupação com lesões no ataque aumenta

As saídas de Harry Kane (aos 20 minutos) e Michael Olise (no intervalo), ambos por lesão, também influenciaram a partida. Kane sofreu uma ruptura do ligamento da sindesmose no tornozelo, já passou por cirurgia e deve desfalcar o Bayern por três meses . Olise, por sua vez, sofreu uma contusão no antepé e deve voltar a campo em breve .

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O Bayern já lidava com lesões no ataque antes da partida. Sem Luis Diaz, que voltará a jogar na próxima semana , e sem Serge Gnabry (lesão na coxa) e Ismael Saibari (também com ruptura do ligamento da sindesmose), que seguem afastados por mais tempo , o técnico Vincent Kompany escalou Nathaniel Brown, lateral-esquerdo de origem, na ponta esquerda. Tom Bischof entrou no lugar de Kane, enquanto o jovem Tim Binder substituiu Olise. Ao longo da partida, o atacante da base Noah Codjo-Evora também fez sua estreia. Jamal Musiala também voltou após semanas afastado.

O Bayern conta ainda com Bastian Assomo como outra opção para o ataque. O jogador de 16 anos marcou sete gols em dois jogos pela seleção alemã sub-17 recentemente. Além disso, já balançou as redes seis vezes pela equipe amadora na Regionalliga Bayern.