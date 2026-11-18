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Uma dupla da Liga Jawy de Elite (o Campeonato Saudita Sub-21) inaugurou uma era histórica no estádio do Al-Qadsiah, durante um amistoso contra o Al-Riffa, do Bahrein.

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O Al-Qadsiah venceu o Al-Riffa, do Bahrein, por 4 a 2, nesta quarta-feira, no Estádio Aramco, na primeira partida do time principal no novo estádio.

O francês Mohamed Sangari abriu o placar para o Al-Qadsiah no novo estádio aos 46 minutos, antes de o zagueiro espanhol Nacho Fernández ampliar aos 56.

O terceiro e o quarto gols foram marcados por dois jogadores do time sub-21 do Al-Qadsiah, Basil Al-Abadi e Fahhad Al-Shammari, que estão entre os melhores atletas da atual temporada da Liga Jawy de Elite.

Liderado por Al-Abadi e Al-Shammari, o Al-Qadsiah ocupa a 12ª posição na tabela do Campeonato Saudita Sub-21, com 11 pontos, somados em 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.

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O Al-Qadsiah inaugurou o Estádio Aramco, construído em uma área de 800 mil metros quadrados e com capacidade para 47 mil torcedores, que receberá os jogos do time principal a partir de agora.

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No entanto, a partida foi disputada com a presença de apenas 2.000 torcedores, com o objetivo de avaliar a prontidão das instalações e dos serviços de logística, como preparação para a inauguração oficial do estádio, que será sede da Copa da Ásia de 2027 e da Copa do Mundo de 2034.

Estava previsto que o Estádio Aramco, novo reduto do Al-Qadsiah, fosse inaugurado durante a Copa da Ásia de 2027, mas o adiamento do torneio de janeiro para dezembro do próximo ano mudou os planos.

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Segundo o jornal saudita "Al-Riyadiyah", a primeira partida oficial no novo estádio será pela Liga Jawy de Elite, quando o Al-Qadsiah receber o Al-Hilal, na segunda-feira, 23 de novembro, pela 11ª rodada.

Depois disso, o estádio receberá a primeira partida oficial do time principal, na sexta-feira, dia 27 do mesmo mês, quando os comandados do técnico norte-irlandês Brendan Rodgers enfrentarão o Al-Fayha, pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

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O Al-Qadsiah ocupa a vice-liderança da Saudi Pro League, com 28 pontos, somados em 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, dois pontos atrás do líder Al-Hilal e à frente do terceiro colocado Al-Nassr no saldo de gols, mas com um jogo a mais que ambos.

Por outro lado, a equipe da Província Oriental ocupa a 5ª posição na zona Oeste da Liga dos Campeões da Ásia Elite, com 8 pontos, somados em duas vitórias e dois empates, sem nenhuma derrota.

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Na Copa do Rei, o Al-Qadsiah superou a fase de 32 avos de final ao golear o Al-Taee por 5 a 0 e se prepara para enfrentar o Neom, na terça-feira, 12 de janeiro, no Estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pelas quartas de final da competição.

O Al-Qadsiah também disputa a Supercopa Saudita no Kuwait, onde se prepara para um duelo difícil contra o Al-Ahli, no dia 20 de dezembro, pela semifinal. Caso avance à decisão, enfrentará o vencedor do outro confronto, entre Al-Nassr e Al-Kholood.