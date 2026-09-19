A primeira convocação de Zinédine Zidane desde que assumiu o comando da seleção francesa atraiu grande atenção na França, depois que o novo treinador optou por anunciar, logo de início, contornos diferentes para a era pós-Didier Deschamps.

A imprensa francesa destacou as escolhas de Zidane, com o jornal "L'Équipe" estampando: "Zidane resolve tudo desde o começo", enquanto o "Le Parisien" apontou que o novo treinador já começou a deixar sua marca na seleção, conforme ressaltou o site "Foot Mercato".

Em um ambiente preparado com cuidado, que incluiu uma apresentação em vídeo com música ao fundo, Zidane revelou ontem, sexta-feira, sua primeira lista de convocados em preparação para a Liga das Nações da Europa, que registrou a ausência de Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté e da dupla da família Hernández, em um claro indício do fim de uma etapa para diversos integrantes da geração anterior.

Quanto à braçadeira de capitão, tudo indica que Zidane se inclina a entregá-la a Kylian Mbappé, em um passo que reflete sua visão para a nova fase com a França.

Zidane injeta sangue novo

Segundo a imprensa francesa, a renovação foi o elemento mais marcante da primeira lista de Zidane, depois que ele convocou cinco jogadores pela primeira vez à seleção francesa, sendo eles Andy Diouf, Guillaume Restes, Lucas Da Cunha e Jérémy Jacquet, além do atacante Esteban Lepaul, que chamou a atenção por seu desempenho ofensivo.

A lista também registrou o retorno de Adrien Truffert e Pierre Kalulu às contas da seleção, enquanto Zidane decidiu não convocar outros nomes como Magnes Akliouche e Malo Gusto.

O treinador francês justificou algumas dessas escolhas por seu desejo de iniciar um novo ciclo que se estende por quatro anos, ressaltando que a próxima etapa precisa de uma reformulação gradual do grupo.

Zidane também apontou que a posição de lateral-esquerdo foi uma das que mais necessitaram de reforço, o que o levou a buscar novas soluções para suprir a carência existente ali.

Ausência de Tchouaméni por motivos físicos

Apesar de a ausência de alguns elementos titulares ter chamado a atenção, Zidane esclareceu que algumas dessas decisões não estão relacionadas a motivos técnicos.

Em relação a Aurélien Tchouaméni, o treinador afirmou que sua ausência se deve a motivos físicos, diante de seu retorno aos gramados em um período muito recente, o que fez a comissão técnica preferir não ter pressa em convocá-lo.

Por outro lado, Zidane se mostrou mais reservado ao responder às perguntas relacionadas a algumas escolhas espinhosas em sua formação, preferindo enfatizar seu foco principal em sua missão esportiva com a seleção, no início de uma nova era em que espera construir um grupo capaz de competir ao longo dos próximos quatro anos.

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