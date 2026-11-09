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O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, sofreu sua primeira baixa importante por lesão antes da próxima pausa para jogos de seleções: Marc Guehi foi oficialmente cortado da convocação. O zagueiro do Manchester City está fora dos dois jogos da Liga das Nações por não ter se recuperado de um problema no quadril. Dan Burn, do Newcastle United, foi convocado para substituí-lo.

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Guehi sofre problema no quadril

O zagueiro de 26 anos precisou deixar o campo no intervalo da recente derrota do Manchester City para o Nottingham Forest. Exames posteriores confirmaram a gravidade do problema no quadril, deixando oficialmente o jogador revelado pelas categorias de base do Chelsea fora dos compromissos pela seleção.

Enquanto o restante do elenco da Inglaterra se reunia no centro de treinamento do Tottenham na segunda-feira, a Federação Inglesa de Futebol confirmou a saída do zagueiro da convocação. Burn, o alto zagueiro do Newcastle, foi então convocado para ocupar a vaga nos próximos confrontos contra Croácia e Espanha.

Burn volta a ser convocado para a seleção

O retorno de Burn à seleção representa uma virada significativa para o zagueiro do Newcastle. Depois de ter sido uma figura importante na campanha da Inglaterra na Copa do Mundo, o veterano havia ficado fora das duas convocações anteriores de Tuchel.

Apesar da recente mudança de foco para dar oportunidades a jogadores mais jovens antes da Eurocopa de 2028, Tuchel deixou claro na semana passada que Burn continuava em seus planos. O zagueiro agora foi convocado de imediato para a seleção principal, onde será uma opção a mais para a defesa.

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Tuchel avalia opções para o gol

Além das mudanças na defesa, Tuchel enfrenta uma dúvida na escolha do goleiro. Embora Jordan Pickford siga como titular estabelecido, os minutos regulares de James Trafford por seu clube aumentaram a disputa pela posição.

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“Não, ele é [o titular]. Mas nada mudou”, explicou Tuchel sobre a situação de Pickford. “A disputa também está aberta nessa posição. E Traff agora joga regularmente como titular, era isso que queríamos. James Trafford foi bem. Eles dividiram os jogos da última vez. Não tenho certeza do que faremos. Talvez façamos isso de novo.”

O treinador ressaltou a importância de testar as opções de reserva em situações de alta pressão. Ele acrescentou: “O que acontece se Jordan Pickford se machucar? O que acontece se ele não estiver disponível? Então, é melhor testar.”

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Testes na Liga das Nações se aproximam

A Inglaterra finalizará sua preparação no norte de Londres antes de enfrentar uma sequência exigente na Liga das Nações. Os próximos jogos contra a Croácia e a Espanha serão testes importantes para avaliar a evolução tática da equipe de Tuchel.

Com Guehi fora de ação, Burn estará ansioso para aproveitar a oportunidade e provar que ainda pode contribuir no mais alto nível. Enquanto isso, os torcedores acompanharão de perto a escolha entre Pickford e Trafford para o gol nesses confrontos de alta pressão.