Marc-André ter Stegen revela papel decisivo de Frenkie de Jong em transferência para o Ajax

O Ajax apresentou, na manhã de terça-feira, Marc-André ter Stegen como seu mais novo reforço. Com isso, o aguardado empréstimo do goleiro alemão foi oficialmente concluído. Nos canais oficiais do clube, Ter Stegen conta que Frenkie de Jong teve um papel importante em sua ida temporária para Amsterdã.

"Conversei muito com o Frenkie e, por isso, pude acompanhar um pouco nos últimos anos como ele se sentia. Como jogador do Ajax, ele também sofreu", conta Ter Stegen. "Além disso, nos últimos dias conversamos sobre muitos assuntos."

O internacional alemão, com 44 partidas pela seleção, dá muito valor à opinião de seu ex-companheiro de equipe no Barcelona. "Para mim, é bom saber que aqui estou em boas mãos. Frenkie já tinha me dito isso antes, e isso me dá tranquilidade. Ele é muito honesto e diz o que pensa. As palavras dele me tranquilizam."

Seu estado físico também entrou em pauta. O goleiro conviveu regularmente com problemas de lesão no período recente, mas enfatiza que está totalmente à disposição. "Estou em boa forma e me sinto bem. Claro que precisei me recuperar no último mês, e isso custou energia."

"Mas estou totalmente em forma. Estou muito feliz por poder voltar a estar em campo e jogar sem problemas. Espero que esta seja uma temporada em que eu possa estar debaixo das traves em todos os jogos", prossegue o arqueiro de 34 anos.

Na última temporada, Ter Stegen foi emprestado pelo Barcelona ao Girona, onde jogou ao lado de Daley Blind sob o comando do técnico Míchel. Por causa de lesões, sua contribuição se limitou a apenas duas partidas. Suas conversas com o diretor técnico Jordi Cruijff também contribuíram para sua escolha pelo Ajax.

"Quando falei com o Jordi, imediatamente me senti bem. Já conheço o treinador e o Daley, o que me permitiu conversar com eles sobre o projeto e a sensação que eles têm em relação a isso. Isso foi muito convincente." Ter Stegen também está entusiasmado com as ambições em Amsterdã. "Temos que levar o Ajax de volta ao lugar a que o clube pertence", conclui o goleiro alemão.