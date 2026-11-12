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Marc-Andre ter Stegen não descartou a possibilidade de voltar ao Barcelona após o fim de seu período de empréstimo ao Ajax. O goleiro veterano, que se mudou para a Eredivisie no verão após perder a condição de titular no Camp Nou, ainda está sob contrato com o Barcelona até 2028.

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Perda de espaço no Camp Nou

Ter Stegen deixou a Catalunha rumo a Amsterdã durante a janela de transferências de verão depois de perder espaço para Joan Garcia na hierarquia do Barcelona. O goleiro de 34 anos era presença constante no time, mas buscou mais tempo de jogo na Eredivisie nesta temporada.

Apesar de ter saído por empréstimo, o alemão ainda tem mais dois anos de contrato com o Barcelona. Seu futuro de longo prazo na Espanha, porém, parece incerto, especialmente porque não houve contato com o atual técnico, Hansi Flick, desde sua saída temporária.

Porta aberta para um retorno

Em entrevista à BILD, o experiente goleiro deixou claro que seu vínculo afetivo com o Barcelona permanece intacto após mais de uma década no clube.

“Joguei pelo Barcelona por 12 anos, então é natural que eu tenha uma ligação próxima com o clube. Ainda estamos em novembro, então realmente não posso dizer o que vai acontecer no verão”, afirmou.

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Além do futebol de clubes, Ter Stegen está aproveitando a condição de titular absoluto da seleção alemã. Ele demonstrou enorme gratidão pela confiança depositada nele pelo técnico da seleção, Jurgen Klopp.

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“É absolutamente fantástico saber que confiam tanto em mim”, explicou. “Isso mostra que, quando estou em forma, posso contribuir muito para a equipe.”

Equilíbrio entre juventude e experiência na Alemanha

Embora esteja aproveitando seu momento na seleção, o jogador emprestado ao Ajax não considera garantida sua vaga na Eurocopa de 2028. Ele reconheceu a forte disputa por posições e as dificuldades recentes da seleção alemã no cenário mundial.

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Ao comentar os pedidos de reformulação do elenco, Ter Stegen acrescentou: “Não temos vivido nossos melhores momentos com a seleção alemã recentemente. Muitos se apressam em pedir a chegada de novos jogadores e que todos os jovens recebam uma oportunidade. Em princípio, acho isso bom e o caminho certo. Mas também haverá momentos difíceis, e é aí que a experiência fará a diferença.”

A chance de mostrar seu valor em Amsterdã

Ter Stegen agora precisa se concentrar em manter atuações consistentes pelo Ajax para preservar o ritmo de jogo e a boa forma. Uma sequência sólida na Eredivisie será fundamental se ele quiser recuperar seu lugar no Barcelona ou consolidar sua posição como goleiro número 1 da Alemanha antes dos próximos torneios internacionais.

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Com a janela de transferências de verão ainda a meses de distância, a prioridade imediata do goleiro é ter sucesso nos Países Baixos enquanto aguarda uma possível conversa com Flick sobre seu futuro no Camp Nou.