Maravilhoso: torcedores japoneses mostram seu melhor lado após o confronto com a seleção holandesa

Os torcedores do Japão mostraram (mais uma vez) seu melhor lado após o confronto contra a Holanda na Copa do Mundo. Após o apito final, eles dedicaram bastante tempo para depositar seu lixo nos sacos próprios que haviam trazido. Esse fenômeno, incomum em âmbito internacional, foi amplamente divulgado pela mídia.

Os torcedores do Japão são conhecidos por limparem o lixo após as partidas (de futebol), algo que geralmente quase não ocorre com torcedores de outros países. Para os japoneses, porém, é muito claro: eles deixam sua área no estádio bem arrumada.

Assim aconteceu também na noite de domingo no AT&T Stadium, em Arlington, Texas. Depois que a adrenalina do empate no final da partida marcado por Daichi Kamada e a conquista de um ponto valioso se acalmaram, os torcedores entraram em ação. Com sacos de lixo nas mãos, eles recolheram seus pertences de forma organizada.

“Essa é a nossa cultura”, diz uma torcedora japonesa ao canal de mídia social da FIFA, que filmou o momento e recebeu dezenas de milhares de curtidas. “Trata-se de respeito por tudo. Respeito pelos jogadores, pelos torcedores e também pelo estádio.”

“Nos sentimos honrados por estarmos aqui. Não queremos deixar tudo bagunçado e simplesmente ir embora. Acho que é por isso que fazemos isso”, conta a torcedora com um grande sorriso no rosto.

Os torcedores japoneses levam sacos de lixo para o estádio, mas também os usam para criar clima. Os sacos de lixo azuis são usados durante a partida para agitar e criar clima, e depois do jogo para ajudar na limpeza.

Nas imagens, dá para ver que até mesmo um homem em cadeira de rodas não deixa de dar sua contribuição. O próximo estádio que, normalmente, será deixado impecável pelos japoneses é o Estádio BBVA, em Monterrey. Lá, o Japão jogará contra a Tunísia no dia 21 de junho.